Garcia

Martedì la presentazione

– Né Blanc, né Gourvennec. Alla fine la spunta Rudi. E’ l’ex allenatore della Roma a prendere il posto dell’esonerato Sylvinho sulla panchina del Lione. L’ufficializzazione è arrivata oggi dal club francese. Il tecnico ha firmato un contratto fino al giugno del 2021.

Garcia, nelle ultime tre stagioni alla guida del Marsiglia, ha firmato un contratto fono al giugno 2021. E nella sua nuova avventura sarà accompagnato dal fido Claude Fichaux. Il 55enne aveva visto il proprio nome accostato al Milan dopo l’esonero di Marco Giampaolo, ma il club rossonero si è poi orientato su Stefano Pioli. Il Lione attualmente occupa la quattordicesima posizione in Ligue 1 con 9 punti in 9 partite frutto di due vittorie, tre pareggi e 4 sconfitte. “Ho scelto Rudi Garcia perché è un combattente che, come noi, ha l’ambizione di vincere titoli e avere successo sul palcoscenico europeo – ha detto il direttore sportivo Juninho -. E’ un allenatore esperto che ha già vinto trofei. Durante i nostri colloqui, ho capito che c’è una vera intesa calcistica tra di noi. Parliamo la stessa lingua in termini di tattica e gioco: vuole un calcio tecnico e offensivo nella tradizione del Lione e anche per questo potrà soddisfare le aspettative dei nostri tifosi”. Garcia sarà presentato alla stampa alle 11.30 di martedì.

L’Olympique Lyonnais informe de la nomination de Rudi Garcia au poste d’entraîneur à compter de ce jour.https://t.co/gtPd3YCgYB — Olympique Lyonnais (@OL) October 14, 2019

La carriera di Garcia

Dopo una carriera da centrocampista nel Lilla, nel Caen e nel Martigues, l’esperienza di Garcia come allenatore comincia sulla panchina del Corbeil-Essonnes dal 1994 al 1998. Passa quindi al Saint-Etienne come vice per poi guidare il club bel 2001. Successivamente trascorre cinque anni al Digione, uno al Le Mans e altri cinque al Lilla con cui vince un titolo e una Coppa di Francia nel 2010-11, per poi approdare alla Roma nella stagione 2013-14. Nel primo anno in giallorosso conquista 85 punti, record capitolino nella massima Serie. Nella stagione successiva, raggiunge ancora il secondo posto, stavolta superando in volata la Lazio. Il 13 gennaio 2016, Garcia viene ufficialmente sollevato dall’incarico di allenatore della Roma dopo una serie di risultati deludenti. Il suo bilancio finale in giallorosso è di 61 vittorie, 35 pareggi e 22 sconfitte in 118 panchine. Il 20 ottobre 2016 firma con il Marsiglia dove allena anche Mario Balotelli. A maggio 2019 lascia il club.