Titolo: Garanzia Giovani Corso IMPIEGATO CENTRI SPORTIVI E FITNESS per disoccupati under 30



Azienda: PerFormare



Descrizione:: Garanzia Giovani Corso IMPIEGATO CENTRI SPORTIVI E FITNESS: SPECIALIZZATO IN ACCOGLIENZA, MARKETING E AMMINISTRAZIONE… impiegato di CentriSportivi/Fitness formato nelle attività di accoglienza/informazione alla clientela, comunicazione/marketing…

Luogo:: Veneto