“La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non induce alcun automatismo, ora si tratterà solo di ragionare. La legge italiana non cambia, la sentenza è un’indicazione all’Italia a modificare un sistema che si ritiene non in linea con la giurisprudenza della Corte. Teniamo presente che l’ergastolo ostativo preclude non tanto i benefici ma anche la liberazione condizionale che il giudice può dare dopo 26 anni, considerando il percorso della persona”. Così Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, commenta all’AdnKronos la decisione della Corte di Strasburgo sull’ergastolo ostativo.

Fonte