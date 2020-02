Tredici big della moda in gara a colpi di rilanci ogni tre minuti da almeno 50 mila euro, con punte di 700 mila euro. Vanno all’asta (con rialzo) gli spazi oggi occupati da Armani e da Versace in Galleria a Milano. E se li aggiudicano due nuovi arrivi: Fendi e Dior, che la spuntano con canoni record, ben oltre le basi d’asta. Lo spazio con affaccio sull’Ottagono di Versace vaa a Dior per 5 milioni e 50 mila euro, dopo 38 rilanci con altri marchi del lusso come Hermes e Ysl. La base d’asta era di 950 mila euro, Versace – che era in gara – ha iniziato a rilanciare ma poi ha ceduto. E’ probabilmente l’affitto più alto pagato in Galleria in relazione ai metri quadri di superficie dei negozi.

La competizione era tra grandi marchi, da Tod’s a Bottega Veneta, da Prada a Hermes. E a spuntarla per le vetrine di Armani – che si sposta in quelle “storiche” di Tim – dopo più di un’ora e 28 rilanci è Fendi, che porta a casa il risultato offrendo 2,450 milioni. Quasi tre volte la base d’asta di 872 mila euro.







Fonte