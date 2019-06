Mancano poche ore dall’esordio della Nazionale femminile di calcio ai mondiali in Francia, che domenica scenderà in campo contro l’Australia. L’Italia calciofila ha finalmente scoperto e si sta entusiasmando per le azzurre; euforia alimentata da media e giornali che stanno concedendo sempre più spazio al “fenomeno” nazionale femminile. E in poltrona davanti alla TV domenica ci saranno anche, e con un duplice interesse, i pubblicitari che già da qualche mese stanno tenendo sotto osservazione le nostre giocatrici, annotando sui loro smartphone i nomi delle papabili future possibili testimonial. Questo significa importanti ingaggi pubblicitari: spot, presenza ad eventi nazionali, ospitate televisive e annessi e connessi della celebrità.

