“Quella di Milano è un po’ una bomba perché in tanti sono stati chiusi in casa con la malattia. Abbiamo un numero altissimo di infettati, che ora tornano in circolazione”. Lo dice intervistato da La Repubblica, Massimo Galli, primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano a proposito del significativo aumento della persone in circolazione nel capoluogo lombardo. “Mi chiedo perché – osserva – da noi ci sia stato un atteggiamento quasi forcaiolo nei confronti dell’uso del test rapido, il “pungidito”, che poteva comunque essere utile. “Dovevamo raggiungere coloro ai quali è stato detto di restare buoni a casa con i sintomi, per avviare il tracciamento dei contatti e non mi riferisco solo alla Lombardia. Lavorando in quel modo prima, avremmo avuto maggiore tranquillità adesso nell’aprire”.

