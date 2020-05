“Le nostre misure verso una ‘nuova normalità sanitaria’ prevedono una rafforzata attenzione sul territorio e ospedali in graduale trasformazione, ma senza mai abbassare la guardia”. Lo sottolinea l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, evidenziando su Facebook come gli ultimi dati dell’emergenza coronavirus sul territorio lombardo evidenzino “un ulteriore, netto calo dei pazienti (70 in meno) in terapia intensiva. Posti letto, questi, che avevamo raddoppiato nella fase acuta della grande emergenza, passando da poco più di 700 a oltre 1.800. Cala anche il numero dei ricoveri nei reparti di degenza”.

