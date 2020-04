“Oggi si è insediata e ha iniziato i lavori la commissione istituita in Lombardia per il monitoraggio delle attività delle Rsa. Vogliamo che ci sia un quadro indipendente e autorevole che si basa su dati scientifici e che possa raccontare a voi e noi cosa è successo in questi mesi e se ci sono stati errori, se da parte dei gestori c’è stato qualche ammanco e cosa fare per il futuro. La commissione è indipendente e restituirà risultati in modo trasparente il prima possibile”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la consueta conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

