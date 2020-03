“Sul tema della zona rossa sono misure che hanno un senso quando c’è una grande tempestività, è vero che il numero dei casi continua a crescere in modo importante. Io condivido con il sindaco di Bergamo la riflessione che quando per la prima volta noi ci siamo confrontati in maniera puntuale con il comitato scientifico, cioè tre giorni fa, che aveva formulato una richiesta precisa al governo: ecco secondo me se tre giorni fa fosse arrivata questa risposta si evitava un’incertezza”. Così l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera replica a chi gli chiede se Bergamo entrerà a fare parte della zona rossa visto il numero crescente di contagi da coronavirus.

