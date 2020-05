Gaia Gozzi non è certo la prima Amica di Maria arrivata nel talent dopo aver partecipato al altri programmi e competizioni tv, prima di lei era successo anche a Virginio, Irama ed Emma Marrone. La cantante in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha spiegato come mai dopo X Factor (dove è arrivata seconda dietro ai soul System) ha deciso di approdare alla corte della De Filippi.

“È stata una decisione che mi è costata molte notti insonni. L’idea di essere di nuovo in un talent, senza la spensieratezza dei 17/18 anni, senza la patina magica degli esordi, non mi piaceva molto, non sapevo cosa fare di preciso. Certo, il rischio era grande, un secondo talent se finisce male può essere una tomba bella profonda, ma valeva la pena tentare, visto che quello che voglio fare fin da quando sono piccola è cantare e scrivere canzoni. Tra l’altro sono davvero tanto felice di poter tornare su un palco e felice di poterlo fare soprattutto ora. Ogni mattina mi sveglio e prego perché questa situazione tragica passi il prima possibile, perché noi esseri umani impariamo ad abitare il nostro pianeta amando e rispettando ciò che ci circonda e chi ci sta vicino. Perché io non dia mai nulla per scontato, perché tutto ciò che di buono e sincero io abbia da dire lo dica, lo condivida, senza paure”.

Dire che ha fatto bene a correre ad Amici, visto che X Factor non le aveva regalato la visibilità che ha adesso, Chega infatti è in top 5 su iTunes da settimane.

Per #Gaia questa potrebbe essere l’occasione di crescere con le proprie forze.

Conosciamola meglio in attesa di vederla a #XF10 domani! pic.twitter.com/OnnnZxDhAx — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 26, 2016