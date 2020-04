Gaia Gozzi, vincitrice in carica di Amici di Maria De Filippi – intervistata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini – ha svelato che donerà parte del montepremi alla Protezione Civile.

“Il montepremi vinto? Ne darò una parte alla Protezione Civile, è la prima cosa da fare, una parte alla mia famiglia perché possano essere un po’ sereni ed il resto alla mia musica”.

Il premio finale di Amici è di 150 mila euro in gettoni d’oro ed il gesto di Gaia Gozzi ricorda molto quello che ha fatto Paola Di Benedetto un paio di sere fa quando, dopo aver scoperto di aver vinto il Grande Fratello Vip, ha confessato che avrebbe donato l’intero montepremi in beneficenza e non solo una parte, come previsto dal regolamento.

Gaia e Paola sono due donne che hanno conquistato il cuore degli italiani e che si sono dimostrate di essere davvero due brave ragazze.