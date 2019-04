Ieri Gaetano ha confessato di essere il collaboratore (e amico) di un vip molto discusso.

“Sono molto amico e anche collaboratore di un noto personaggio famoso italiano che fa sempre tanto discutere, ma non posso dire chi è. Quante cose vorrei dirvi, ma non posso. Ma niente di negativo assolutamente no”

Cristian Imparato ha azzeccato il nome e si tratta di Fabrizio Corona. Gaetano quindi ha rivelato un aneddoto legato

all’ex re dei paparazzi. Pare infatti che il famoso video della caduta di Fabrizio dalla bicicletta, sia stato registrato proprio dal concorrente del Grande Fratello.

“Il video l’ho fatto io. Riguardalo e senti la risata di quello che ride, sono io. No, non lo ha fatto a posta. Giuro. C’è tutta una storia. Non era preparato“