Ieri sera al Grande Fratello 16 Barbara d’Urso ha fatto entrare nella casa due “addominalati” napoletani: il moro Gaetano Arena ed il biondo Gennaro Lillio.

Gaetano è del 1996 e crede di essere il sosia di Johnny Depp, mentre Gennaro è nato nel 1991 è un modello ed in passato è stato fidanzato con Lory Del Santo.

“Di origini napoletane, cresciuto al Nord, Gaetano si definisce un tipo bello e misterioso.

Voce profonda, cura il suo stile da pirata metropolitano fino all’ultimo dettaglio. Per conquistare le donne punta sul suo sguardo, ma il vero amore, dice, non l’ha ancora incontrato.

Attualmente è single. È convinto che nella Casa di GF un inquilino egocentrico come lui non ci sia mai stato e non vede l’ora di varcare la Porta Rossa”.