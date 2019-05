Gaetano Arena è uscito dal Grande Fratello da meno di una settimana, ma ha già fatto il suo primo ritocchino estetico: delle ricostruzioni dentali per rimuovere il doppio diastema che aveva sia nell’arcata superiore che in quella inferiore.

Considerando il prima ed il dopo devo ammettere che l’intervento è riuscito benissimo, ma a questo punto – se per lui erano un difetto – non faceva prima a ritoccarseli prima di entrare nella casa del Grande Fratello?

Gaetano si è sistemato i denti #gf16 pic.twitter.com/k4XBeQn6Ym — Trash (@Trashufficiale) 22 maggio 2019