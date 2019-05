di Alisa Toaff

Il mio nuovo programma ‘L’Approdo’ “riprende un nome glorioso della televisione culturale anche se mi rendo conto che ‘l’approdo’ nell’Italia del 2019 si è fatto assai difficile se non impossibile”. E’ quanto afferma all’AdnKronos Gad Lerner parlando suo ritorno sulla Rai con il programma ‘L’Approdo’, cinque puntate in onda su RaiTre dal 3 giugno in seconda serata.

“Ho in tasca una meravigliosa poesia di Primo Levi intitolata ‘L’Approdo’ del 1964 – racconta – che recita: ‘felice l’uomo che ha raggiunto il porto, che lascia dietro di sé mari e tempeste’, una poesia scritta quando già andava in onda da due anni il programma ‘L’Approdo”’.

