Gabry Ponte è stato ospite dell’ultimo appuntamento di Battiti Live, lo show itinerante organizzato da Radio Norba trasmesso da Italia 1.

L’evento quest’anno è stato presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci ed è proprio quest’ultima la protagonista di questo articolo, vittima di una mano di troppo scivolata sul suo fondoschiena (sembrerebbe per ben due volte). L’artefice del gesto è stato Gabry Ponte che – durante i saluti finali – ha abbracciato la conduttrice posandole (forse per sbaglio?) prima una mano sul fondoschiena (almeno così sembra dalla prospettiva del video), successivamente sopra la spalla, per poi finire di nuovo sul lato b: è solo a questo punto che la conduttrice lo sposta mantenendo però l’aplomb da diretta.

Il video è stato immediatamente condiviso online e proprio in queste ore sta facendo il giro dei social.

Al momento né Ponte né la Gregoraci hanno commentato.