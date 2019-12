Gabriel Garko (che ha rimesso la fede al dito, dopo essersela tolta per un breve periodo) e Gabriele Rossi sono stati immortalati dai paparazzi del settimanale Chi a cena fuori. I due hanno mangiato un trancio di pizza insieme alle amiche Eva Grimaldi ed Imma Battaglia.

Il locale scelto, però, non è un ristorante qualsiasi, bensì quello della famiglia di Gabriele gestito proprio dai suoi genitori: nelle foto pubblicate dal settimanale, infatti, si vedono anche papà e mamma Rossi intenti a salutare Gabriel Garko.

Il settimanale di Alfonso Signorini ha etichettato Gabriele Rossi come “un amico inseparabile” di Gabriel Garko, che a Domenica In lo ha descritto come “un amico speciale”.

