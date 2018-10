Il video che mostra Fabrizio Corona fare un ripasso nei camerini del Grande Fratello Vip [premi qua per recuperarlo] ha molto indignato la rete e Gabriele Parpiglia ha deciso di spiegare cosa è realmente successo e perché hanno fatto quelle prove.

“C’avevano dato dei blocchi con la pausa pubblicitaria, una parte avveniva nella casa ed una seconda nel giardino. C’erano delle possibilità che se avessero fatto pace partiva una musica d’amore, mentre se c’era un momento di nervosismo potevano fumare in giardino. Ma dato che non si sapeva la reazione di Silvia… Chi fa televisione questo è il compito dell’autore: riferire all’ospite i tempi”.

Nessun ‘clamoroso fuori onda’ quindi, ma solo delle prove, come specificato su Instagram parlando di fake news.

“Vergognatevi. Quelle che avete visto erano soltanto delle prove in camerino per la promo lanciata all’inizio della puntata. Hanno scelto loro di girare quelle scene; quando si gira una scena poi si guarda camera, audio ecc per capire se rifarla o meno. Lì presenti c’erano gli autori e il regista. Vivete di fake news”.