Ieri sera Gabriel Garko è stato ospite da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso per parlare del suo libro e della sua nuova vita. L’attore ha anche affrontato l’argomento “amore” ribadendo di star passando un momento un po’ difficile con la persona che ama e che per questo motivo si è tolto la fede, nonostante l’altra persona non l’abbia fatto.

“No, non ho messo la fede. Stavi parlando del mio cambiamento? La fede è stata oggetto di parecchio clamore. Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare. Sì comunque sono ancora innamorato. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in 2 non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti”.

Una crisi momentanea? Una rottura? Nessuno può saperlo, quel che però è balzato agli occhi di molti è una foto che Gabriel Garko ha pubblicato su Instagram con quella che sembrerebbe essere un allusione al suo amico speciale (così l’attore lo ha definito da Mara Venier a Domenica In) Gabriele Rossi.

“Cocktails. Destino? Pesci” con tanto di emoji del diavoletto arrabbiato, di quella con l’areola in testa e quella innamorata. Tre emoji che potrebbero voler dire mille cose ma che molti hanno letto come un’arrabbiatura passata. L’allusione a Gabriele Rossi sarebbe invece sul suo segno zodiacale, pesci.