Ormai è più di un anno che i settimanali si occupano del bellissimo rapporto che c’è tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi, che in questi mesi hanno passato molto tempo insieme. Cene, vacanze ed eventi (recentemente sono stati in Egitto ad un festival), tutto documentato sui social dai due attori, che con i loro post hanno scatenato la curiosità di moltissimi fan sui social. C’è chi dice che tra Rossi e Garko ci sia una bella amicizia e chi è sicuro che si tratti di qualcosa di più.

L’attore di Senso 45 in un’intervista rilasciata lo scorso giugno a Chi ha detto che Gabriele è un amico speciale, ma ha anche aggiunto che non ha intenzione di soddisfare la curiosità della gente sul loro rapporto o sul suo orientamento.

“Gabriele? Lui è un amico speciale al quale tengo molto. Io passo il tempo con chi mi fa star bene, non credo alle differenze come quella anagrafica. Se fosse quello che la gente pensa? So che a molti piacerebbe saperlo, ma per come la vedo io, al di là del fatto che io sia gay o meno. La questione è che questo argomento sia così importante da richiedere una domanda: mi piace pensare a un mondo in cui alle persone così concentrate sul valore di una persona, domande del genere non vengano neanche in mente. Perché la verità è che chi si pone domande del genere ha problemi ben più gravi di quelli che potrei risolvere io rispondendo.”