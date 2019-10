Oggi Gabriel Garko è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. La padrona di casa ha chiesto del rumor sul matrimonio, sulla sua presunta omosessualità e il mistero sul rapporto con Gabriel Rossi. L’attore de L’Onore e il Rispetto però si è limitato a dire che Gabriele è un amico speciale ed ha aggiunto che per adesso non vuole dire altro.

“Oggi sono uscito dalla prigione dorata in cui ero – spiega Garko –. Non ho vissuto a fondo la mia vita privata, ora voglio recuperarla. Un giorno ho visto una copertina riflessa nello specchio. Chi sono io? Chi vedono tutti o qualcun altro?. Premessa – fa spallucce l’attore –, ben venga questo casino, vuol dire che non sono indifferente nonostante io manchi da tre anni dagli schermi. Questo mi lusinga. Comunque sì, sono innamorato.

Gabriele (Gabriele Rossi, ndr) è un amico molto speciale, lo hai detto tu. Punto”.

Mara Venier ha cercato di metterlo a suo agio e non ha continuato ad indagare sui rumor: “Ok. Il giorno che ti andrà di dirlo lo dirai“.

Gabriel Garko ha annuito ed ha chiuso dicendo che vorrebbe diventare padre, perché nonostante non sia più un ragazzino, non è troppo tardi: “Ho voglia di farmi una mia famiglia, forse è un po’ tardi per avere dei figli ma non è comunque troppo tardi“.

In ogni caso, che siano amici, colleghi, amanti, fidanzati o amici speciali, Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono bellissimi insieme e l’importante è che stiano bene loro. Certo, se – come sostengono i rumor – tra loro dovesse esserci più di un’amicizia, sarebbe bello lo dicessero prima o poi, anche solo per condividere con il pubblico una cosa BELLA e NATURALE e mostrare che quando si parla di AMORE non c’è nulla di cui vergognarsi o da tenere nell’ombra. Ma questo lo sanno solo loro.

Io comunque Gabriel Garko un po’ lo invidio ecco. #DomenicaIn pic.twitter.com/MHjvQRH5o6 — Miss chifo (@miss_chifo) October 6, 2019

Gabriel fai che vuoi tu, sempre, però io a te e Gabriele vi scippo troppo! <3 #domenicain — Luigi Cielo Lioce (@LuigiLioce) October 6, 2019

Gabriel Garko, a chi appartenga quella fede sono fatti tuoi, ma sappi che se si tratta di Gabriele Rossi sarei tanto felice per te. No, non è vero, sarei solo tanto invidiosa.#domenicain — Paola. 🐍 (@Iperborea_) October 6, 2019

Fonte: Libero