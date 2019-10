“Sono 3 anni che non sono più presente sugli schermi. Gabriel Garko non ero più io. Lavoro da quando avevo 16 anni, ho voluto il successo. Ma non ho vissuto a fondo la mia vita privata perché non l’ho mai avuta e ora la pretendo. Ero in una prigione dorata, pensavo di essere felice ma non era così”. Gabriel Garko parla così a Domenica In, ospite di Mara Venier. “Sto scrivendo un libro e racconto un po’ di cose. Dal punto di vista professionale sono cambiate situazioni all’interno della mia vita. Ho cambiato tante cose, ho deciso di cambiarle io stesso perché ad un certo punto bisogna decidere dove andare”, aggiunge Dario Oliviero, nome reale dell’artista. “Non sono sposato -chiarisce-. Ho questo anello, ma se dovessi sposarmi ci sarebbe un’altra fede al dito”.

