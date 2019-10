Gabriel Garko negli ultimi mesi è tornato prepotentemente al centro del gossip grazie ai rumor sulla sua presunta storia d’amore con il bel Gabriele Rossi (Dio lo benedica). L’attore de L’Onore e il Rispetto non è sembrato infastidito da questi pettegolezzi, ma non ha comunque voluto fare chiarezza a Domenica In.

“Oggi sono uscito dalla prigione dorata in cui ero. Non ho vissuto a fondo la mia vita privata, ora voglio recuperarla. Un giorno ho visto una copertina riflessa nello specchio. Chi sono io? Chi vedono tutti o qualcun altro?. Premessa – fa spallucce Gabriel Garko –, ben venga questo casino, vuol dire che non sono indifferente nonostante io manchi da tre anni dagli schermi. Questo mi lusinga. Comunque sì, sono innamorato.

Gabriele (Gabriele Rossi, ndr) è un amico molto speciale, lo hai detto tu. Punto”.

Adesso pare che l’attore sta per lanciare il suo libro ‘Andata e Ritorno’ e secondo Chi sarà una bomba editoriale.

“Gabriel Garko scrive per la sorella di Sgarbi. Che ci faceva Gabriel Garko impegnato in un chiacchiericcio fitto fitto con Elisabetta Sgarbi? La sorella del famoso critico d’arte è al timone della casa editrice, La Nave di Teseo. La donna terrà a battesimo il nuovo libro dell’autore, intitolato Andata e Ritorno, che il bel Gabriel Garko darà presto alle stampe e chi si preannuncia già una bomba editoriale.”

Bomba editoriale? Cosa avrà scritto Gabriel? Onestamente sono molto curioso e credo che leggerò Andata e Ritorno.