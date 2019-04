Da più di un anno Gabriel Garko viene paparazzato in compagnia di Gabriele Rossi. Sui social in molti hanno parlato del rapporto tra i due attori e il gossip è finito anche a Live Non è la d’Urso.

“Gabriel Garko ha smentito le voci sulla sua presunta omosessualità. Durante una recente intervista ha dichiarato di essere stufo delle continue insinuazioni sulla sua vita privata. Ma al dito di Gabriel ultimamente è spuntato un anello. E l’attore – fanno notare le riviste di gossip – è sempre in compagnia del suo grande amico Gabriele Rossi. Anche pochi giorni fa erano in montagna.”

Eva Grimaldi – secondo Novella 2000 – pare non creda alle continue illazioni sull’amicizia speciale tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi.

“Eva Grimaldi non crede alle voci sul rapporto speciale tra Gabriele e Gabriel. – ha scritto Ivan Rota su Novella 2000 – Continue illazioni sull’amicizia speciale che legherebbe Gabriel Garko e il collega Gabriele Rossi: divertente la faccia stupita di Eva Grimaldi, ex di Garko, quando, a Live – Non è la d’Urso si è affrontata la questione. Di recente la Grimaldi ha passato una vacanza in montagna con la futura sposa Imma Battaglia, Garko e Rossi, forse proprio per decidere chi sarà il testimone di nozze della coppia. Le due donne si sposeranno a maggio, stanno insieme da otto anni, ed è stata proprio l’attrice ad annunciare le nozze con un post su Instagram.”

