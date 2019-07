Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono sempre più inseparabili, ma questa volta non è stato un fotografo ad immortalarli alle terme o in vacanza (qua per recuperare tutte le foto), bensì sono stati loro stessi a condividere con i followers di Instagram uno scatto.

La foto in questione è stata pubblicata da Gabriel Garko localizzandosi in un noto hotel del centro di Milano, parlando di un aperitivo di lavoro.

“Un bacio da Milano.. #Milano #Work #Aperitivo”

Anche Gabriele Rossi, su Instagram, ha pubblicato una storia in cui mostra un tavolino con sopra degli stuzzichini e due calici di vino. Che il loro incontro sia stato quindi solo ed esclusivamente lavorativo? Cosa hanno in mente? Una nuova fiction? Un programma? Un reality? Se Rossi l’abbiamo tutti visto e ammirato sotto le docce della prima edizione del Grande Fratello Vip, Gabriel Garko è ancora vergine sotto questo punto di vista.

Questa non sarebbe la prima volta che i due lavorano insieme: anni fa, infatti, hanno preso parte alle registrazioni della fiction L’onore e il Rispetto dove interpretavano rispettivamente Fortunato Di Venanzio (Rossi) e Tonio Fortebracci (Garko).

Ma a parte tutto parliamo di cose serie: quanto è bono Gabriele Rossi da 1 a 100?