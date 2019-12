Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono andati di nuovo a cena fuori insieme, ma questa volta non a Roma nel ristorante dei genitori dell’ex gieffino, bensì a Milano insieme a Barbara d’Urso e due amiche.

Uno scatto ed una semplice didascalia “cenetta fra amici” con tanto di hashtag #maifermarsi, #lovefriends, #relax ed ovviamente #colcuore.



Barbara d’Urso e Gabriel Garko sono amici davvero e qualche settimana fa – durante una puntata di Live Non è la d’Urso – la conduttrice ha pure baciato sulla bocca l’attore, in quel momento in crisi con la sua dolce metà.

“No, Barbara, non ho messo la fede. La fede è stata oggetto di parecchio clamore. Perché l’ho tolta? Perché sì. Mi hanno fatto arrabbiare. Sì comunque sono ancora innamorato. Anche se devo capire ancora cos’è davvero l’amore. Alla fine ti rendi conto che essendo in 2 non sempre le cose sono corrisposte. Non devi idealizzare il rapporto. L’altra persona comunque non si è tolta la fede. Si lotta, facciamo cose, andiamo avanti”.

Ad oggi la fede all’anello di Garko è tornata.