Dal palcoscenico dell’Ariston agli store, anche in vinile: arriva il nuovo album di Francesco Gabbani, ‘Viceversa’, la cui title track ha portato appunto al Festival di Sanremo. ‘Viceversa’, che arriva a tre anni di distanza dal precedente album ‘Magellano’, sarà disponibile da domani per Bmg sulle piattaforme, in vinile e in due differenti formati cd: Standard Version e Deluxe Version. Subito dopo l’uscita del disco, Gabbani terrà un tour instore che partirà il 14 febbraio da Torino, alla Mondadori alle ore 17.30, per toccare poi Carrara, Milano, Padova, Bologna, Roma, Chieti, Napoli, Valmontone (Roma), Firenze, Genova, Catania e Palermo.

