Gabanelli nella squadra di Mentana

Milena Gabanelli (Fotogramma)

Novità per il Tg La7 di Enrico Mentana. A partire da oggi ospiterà una rubrica di Milena Gabanelli. Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore del telegiornale con un post su Facebook. “Da stasera ogni lunedì una pagina del tg con Milena Gabanelli”, ha scritto Mentana sul social network. “Mentana ha pensato di riprendere per il tg il mio ‘Dataroom’ del lunedì. Stasera lo manderà in onda poi mi farà due domande sul tema affrontato”, ha spiegato Gabanelli all’Adnkronos.

La giornalista dopo l’addio a ‘Report’ firma ‘Dataroom‘, una rubrica di data journalism sul ‘Corriere della Sera’ con inchieste e approfondimenti. Qualche settimana fa, in un’intervista a ‘La Verità’, Gabanelli aveva escluso un suo ritorno in Rai. “Ho voltato pagina e i miei pensieri oggi – aveva spiegato – sono da un’altra parte”. Stasera per lei inizia per la nuova avventura su La7.