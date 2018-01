EUR 29,99

GAVERIL

(G-AVERIL) deriva dall’esposizione di borse europea, dedicata al gusto unico delle donne moderne urbane, eleganti, sapienti e speciali; ci sono molti tipi di borsa da scegliere, come borsetta, borsa a mano, borsa a tracolla, borsa messaggero (messenger bag), cartella e altre borse multifunzionali. Una borsa non solo può essere usato per conservare gli oggetti personali, ma anche può riflettere l’identità, lo status, lo stato economico e la personalità di una persona e così via. Si dedica alle borse di marca semplici e decenti, per creare una combinazione popolare di moda e decenza. Si sostiene sopratutto lo stile unico di “non seguire ciecamente la tendenza, ma seguire solo se stesso”.

Citazioni del progettista:

Un progettista di modello eccellente non deve solo conoscere il materiale, l’artigianato, ma anche l’arte. Lo successo di una borsa, non solo dipende dal materiale di alta qualità, dalla progettazione squisita, dalla sartoria splendida, ma anche dalle realizzazioni artistiche elevate per la vita e da una estetica unica; così può fare la borsa avere vitalità, rendendo la borsa trasformarsi da una cosa artistica ad una cosa con praticità, quindi la borsa può essere applicata per lavoro, shopping e appuntamenti, in modo da creare una bellezza unica e affascinante e una femminilità.

Decorazione del metallo squisito

La decorazione hardware squisita aggiunge alcuni punti in evidenza alla borsa monotona, evidenzia la qualità nobile delle donne, è modesta e concisa ma anche raffinata ed elegante.

È usata la pelle PU di alta qualità

Abbiamo una linea di montaggio professionale con una chiara divisione del lavoro per garantire la qualità di ciascuna borsa, in modo da spedirLe la borsa più soddisfacente e i vostri clienti ricevano le borse di qualità più garantite.È usata la pelle PU di alta qualità, non solo ha un senso di tocco comodo, ma anche è dotato di un aspetto elegante, una funzione impermeabile della superficie, quindi può essere usato anche in giorni di pioggia.

Questo modello di borsa è un modello medio , può facilmente contenere cellulare, portafogli, tovaglioli di carta, occhiali, ombrello e altre oggetti necessari quotidiani, è bella e pratica, come potrebbe perdere, bella cliente ?!

Merita questa borsa, può mostrare la sua fiducia e grazia, Nell’intenso ritmo della vita, prendere una borsa molto pratica e di stile dinamico è la scelta più popolare per ogni donna alla moda di quest’anno.

La decorazione hardware squisita aggiunge alcuni punti in evidenza alla borsa monotona, evidenzia la qualità nobile delle donne, è modesta e concisa ma anche raffinata ed elegante.La cerniera hardware di alta qualità, liscia senza sbiadimento, con struttura liscia, difficile da ossidare e ottenere ruggine, è stata lucidata e rettificata molte volte, quindi è resistente a graffi e all’usura.

Abbiamo una linea di montaggio professionale con una chiara divisione del lavoro per garantire la qualità di ciascuna borsa, in modo da spedirLe la borsa più soddisfacente e i vostri clienti ricevano le borse di qualità più garantite.?Un errore da 1 a 3 cm è normale a causa dei diversi metodi di misurazione, prevale la versione in natura.?Poiché la borsa è un prodotto di nuovo arrivo, ci potrebbe essere un po’ di odore. Metterlo in un luogo ventilato e l’odore scomparirà in 1-2 giorni.