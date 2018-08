Furto in casa genitori Salvini, presi i ladri

(Fotogramma)

Cinque giovani di nazionalità georgiana sono stati arrestati per il furto avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto scorso, in casa dei genitori del vicepremier Matteo Salvini, a Milano. Secondo gli investigatori, i cinque, di età compresa tra i 26 e i 34 anni, uno dei quali con precedenti specifici, farebbero parte di un gruppo specializzato in furti ‘mordi e fuggi’, commessi in svariati Paesi europei.

Nell’alloggio che avevano scelto come covo, in una zona attigua a quella dei palazzi svaligiati, oltre a varia refurtiva, sono state trovate carte d’imbarco e prenotazioni aeree con date ravvicinate tra l’arrivo e la ripartenza.