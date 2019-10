L’allenatore Paulo Fonseca protesta in campo e viene espulso. Ruggiero Rizzitelli protesta in tv e abbandona lo studio. La Roma è furibonda dopo il pareggio per 1-1 con il Cagliari: sotto accusa finisce la direzione arbitrale del signor Massa, che ha concesso un penalty ai sardi nel primo tempo e non ha convalidato allo scadere il gol che, firmato da Kalinic, avrebbe dato il 2-1 ai giallorossi. La Roma ha protestato in maniera vibrante in campo. A sorprendere, però, è stata la protesta di Ruggiero Rizzitelli negli studi di Roma Tv. “Io francamente non so se sono in condizioni di commentare oggi. Non riesco a pensare di analizzare questa partita. Mi vanto di dire quello che penso, ora non ce la faccio. Vi chiedo scusa e abbandono la trasmissione per protesta….”, dice l’ex attaccante.

