Furgone si schianta contro tir, un morto

(Fotogramma)

Grave incidente stradale, stamani sulla Tiburtina Valeria, nel quale un uomo di 62 anni originario di Torre De Passeri (Pe) ha perso la vita. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il 62enne, alla guida del furgone che viaggiava in direzione Pescara, abbia perso il controllo del mezzo, che è andato a schiantarsi contro un tir in arrivo dalla direzione opposta. Lo schianto è stato violento e nonostante i soccorsi immediati prestati da Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118, per il 62enne non c’è stato nulla da fare.