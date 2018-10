Si chiama Fuoco e Benzina il nuovo singolo di Emis Killa, in uscita a ottobre e accompagnato da una sferzata del rapper nei confronti delle classiche canzoni d’amore.

Emis Killa sta tornando con un suo nuovo pezzo, che come anticipato su Instagram dallo stesso cantante, si chiamerà Fuoco e Benzina. La data di uscita è stata svelata dal rapper, che non si è tirato indietro dal commentare la scena italiana, con un’attenzione particolare alle classiche canzoni d’amore che siamo abituati ad ascoltare per radio

Quando esce il nuovo singolo di Emis Killa: Fuoco e Benzina

Il perro uscirà a mezzanotte a cavallo fra venerdì 5 e sabato 6 ottobre. Un ritorno di fuoco… e benzina, per uno dei rapper più interessanti della scena musicale italiana. E come ha scritto lui stesso, «preparate gli estintori».

Successivamente questo brano, che tutti i fan sono curiosi di sentire per la prima volta, sarà suonato insieme agli altri storici pezzi del suo repertorio e ai nuovi brani si Supereroe durante le date del suo tour, che partirà dal Fabrique di Milano il 9 dicembre 2018. Fra gli altri appuntamenti anche Roma (12 dicembre), Firenze il 13, Bologna il 14 e Torino il 16.

Ecco il post su Instagram di Emis Killa:

Emis Killa contro le canzoni d’amore

Interessanti e sicuramente sfrerzanti le parole che hanno accompagnato il comunicato: «Se in questo momento accendi la radio probabilmente sta passando una canzone d’amore che parla di quanto la tipa immaginaria sia bella in quel vestito blu e di quanto il cuscino sappia ancora di lei la mattina dopo. Tutte cazzate all’italiana». Un chiaro riferimento al fatto che le canzoni italiane dicono sempre e solo la stessa cosa.

Ma non quelle di Emis Killa, che invece preferisce raccontare storie di vita vissuta: «Io, ho deciso di raccontarvi una storia vera, che in parte è la mia, in parte quella dei miei genitori, e scommetto in parte anche la tua». Insomma, Fuoco e Benzina sarà questo, una storia vera, raccontata con sincerità.