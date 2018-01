Prezzo: EUR 14,57





Queste calze sono realizzati con 100% lana. Questo li rende confortevole e accogliente per dita tostato. A causa della natura di questi calzini, lavorata a mano l’ esatto design e colori possono variare un po ‘i calzini mostrati nell’ immagine. pensiamo che tutto questo li rende incredibilmente unico. Come sono completamente lavorati a mano, ci possono essere alcune variazioni nelle misure. I calzini possono non essere esattamente la stessa dimensione come ci si aspetterebbe calze/macchina prodotta dalla fabbrica. La dimensione categorie che usiamo sono quindi essere utilizzato solo come una guida approssimativa: piccolo – UK 3 – 6, taglia M – UK 7 – 9 e 10 +. Noi fonte ogni prodotto che vendiamo direttamente dalla famiglia che li rendono, così potete essere certi che provengono da organizzazioni etico e sono di ottima qualità. Vendiamo anche un sacco di calze in molti diversi stili; si prega di un’ occhiata nel nostro altre offerte per vedere la gamma completa di Amazon. Istruzioni di cura: Questi calzini sono realizzati in lana, consigliamo un trattamento come il tuo maglione preferito lana – lavare in un lana fredda o, meglio ancora, lavare a mano in acqua fredda.cosy 100% Lana calzini da indossare rilassarsi intorno alla casa o in letto

Dall’ organizzazione etici lavorata a mano in Nepal

Perfetto per tenere i tuoi piedi tostato caldo questo inverno.

Lavorati a mano quindi ogni coppia è incredibilmente unico – Si prega di leggere descrizione

Taglie e Colori possono variare: piccole UK 3 – 6, Medium – UK 7 – 9 & grande – UK 10 +