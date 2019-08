Sarà off limits il piazzale antistante il Santuario del Divino Amore dove mercoledì alle 15 si terranno i funerali di Fabrizio Piscitelli, l’ultras capo degli Irriducibili della Lazio, ucciso con un colpo di pistola il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti, nella Capitale. Le misure di sicurezza sono allo studio della questura di Roma. Anche se le esequie si terranno in forma privata si prevede comunque un ingente afflusso di tifosi che raggiungeranno la zona per ricordare il capo ultras laziale, noto in tutta Europa, e portare così la loro vicinanza ai familiari. Non è ancora chiaro quali saranno i confini della ‘zona rossa’, dove sarà vietato l’ingresso a chi non è incluso nella lista dei 100 partecipanti decisi dalla famiglia e fino a dove saranno spinte le transenne.

Fonte