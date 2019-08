Tantissime persone, ieri, lo hanno salutato, e molti lo hanno fatto nel modo che a Felice Gimondi sarebbe piaciuto: arrivando davanti alla chiesa di Paladina, provincia di Bergamo, in bicicletta e in tenuta da corsa. Dopo la camera ardente, oggi è il giorno dei funerali del campione, morto venerdì a Giardini Naxos, in Sicilia, mentre faceva il bagno. Un malore per Gimondi, che avrebbe compiuto 77 anni il mese prossimo. L’arrivo della salma è stato accolto da un lungo applauso. Presenti fra gli altri anche molti nomi noti delle due ruote come Francesco Moser e Beppe Saronni, Paolo Salvoldelli e Moreno Argentin, Giambattista Baronchelli. La bara dell’ex campione è stata portata a spalla dall’abitazione di Gimondi fino in Chiesa dove è stata celebrata la funzione funebre. La Chiesa è piena di gente e una grande folla staziona in piazza.

Con le bici per salutarlo: la camera ardente di Felice Gimondi

A celebrare il funerale nella chiesa parrocchiale del piccolo paese in cui Gomindi viveva con la moglie Tiziana sono il parroco di Paladina, don Vittorio Rossi, e monsignor Mansueto Callioni, parroco di Almè e guida spirituale della famiglia Gimondi. La piazza antistante alla chiesa è stata chiusa dalle 8, sono attese circa duemila persone.

Tra i tanti che hanno reso omaggio a Gimondi ieri alcuni ex ciclisti professionisti come Claudio Corti, Mirco Gualdi, Gianluca Valoti, Rossella Di Leo e Beppe Manenti. Tra le rose bianche, ieri, è spuntato anche un cartello: “Felice, salutaci Marco Pantani”.