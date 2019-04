Mostre inedite per celebrare gli 80 anni di Batman e il mondo della fantascienza e del fantasy e tanti super ospiti: dai Romics d’oro, che quest’anno sono Reki Kawahara, Ryan Ottley, Alessandro Bilotta, George Hull e Willem Dafoe, a Cristina d’Avena che torna sul palco di Romics per celebrare la sua nuova tappa artistica dell’ultimo album ‘Duets Forever – Tutti Cantano Cristina’. E’ tutto pronto per la XXV edizione di Romics (dal 4 al 7 aprile alla Fiera di Roma), il grande appuntamento internazionale sul fumetto, l’animazione, i games, il cinema e l’entertainment che si tiene due volte l’anno nella capitale con oltre 400.000 visitatori annui.

