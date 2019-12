“Il festival di Sanremo? Quest’anno non lo farò, ma se in futuro mi vorranno…E’ un palco meraviglioso, dove sono saliti personaggi fondamentali per la mia formazione. Sarebbe bellissimo andare“. A dirlo all’Adnkronos è Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci, raccogliendo così la ‘candidatura’ fatta da Fiorello in una recente puntata di ‘Viva Raiplay’. “Ancora non ci credo che Fiorello mi abbia ospitato”, dice Fulminacci, che è reduce da un tour nei club di 5 date con sold out ovunque. Il cantautore romano, ospite oggi di Adnkronos Live, ammette poi di essere un fan del festival di Sanremo: “Io l’ho sempre guardato da casa -rivela- mi piace moltissimo anche da spettatore”

