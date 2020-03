Alessandro Cattelan e gli Street Clerks dedicato un brano, nel tipico stile dei tormentoni estivi latin pop, al lavaggio delle mani anti-contagio da coronavirus. Si intitola ‘Frota! (la Cuarantena)’ (‘frota’ in spagnolo significa ‘strofina’) e oltre al conduttore di ‘X Factor’ e di ‘E poi c’è Cattelan’ (che stasera esordisce in versione diretta sui social alle 21) vede la collaborazione di moltissime star musicali e non solo: da Emma Marrone a Francesca Michielin, da Jake La Furia a Frank Matano, da Bebe Vio a Francesco Mandelli. Il pezzo tutto cantato in spagnolo maccheronico scorre sulle immagini di tutte le guest star che ballano mimando i movimenti tipici del lavarsi le mani. Il video pubblicato alla fine della mattinata di oggi è già diventato ‘virale’ sul web.

