Il Frosinone retrocede in Serie B con tre giornate d’anticipo. Il ritorno ufficiale nella ‘cadetteria’ arriva al termine del pareggio per 2-2 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo che invece raggiunge la certezza aritmetica della salvezza. I ciociari giocano un ottimo primo tempo trovando i gol con Sammarco all’8′ e Paganini al 36′, nella ripresa arriva però la reazione degli emiliani che accorciano le distanze con Ferrari al 66′ e pareggiano con Boga al 78′. In classifica il Frosinone penultimo sale a quota 24, 10 punti in meno dell’Udinese 17esimo e ormai irraggiungibile a tre giornate dal termine. Gli emiliani sono invece decimi in coabitazione con la Spal a quota 42.

Fonte