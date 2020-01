“Prendiamo atto delle loro scuse che, purtroppo, arrivano solo ad un mese e mezzo dall’inizio di questa vicenda e a Capodanno ormai trascorso”, ma resta “il rammarico di continuare a leggere la loro sostanziale conferma di aver deciso di non volerci perché la struttura non sarebbe stata adeguata a ospitare i nostri figli in occasione dell’ultimo dell’anno”. Così commentano il comunicato di scuse diramato dalla proprietà del Complesso Terme Pompeo di Ferentino i genitori che nei giorni scorsi hanno denunciato di essere stati “esclusi dalla struttura in occasione del Capodanno per la presenza dei nostri figli autistici”.

