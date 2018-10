Frosinone-Empoli 3-3

(Fotogramma/Ipa)

Spettacolare 3-3 tra Frosinone ed Empoli nel lunch match della nona giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Benito Stirpe’ del capoluogo ciociaro. I padroni di casa in vantaggio con un’autorete di Silvestre all’8′ vengono raggiunti e superati dai gol di Zajc al 32′ e proprio Silvestre che si riscatta al 48′ portando in vantaggio gli ospiti. Nuovo ribaltamento con il Frosinone che trova due reti grazie a Ciofani al 54′, su rigore, e al 62′ e definitivo 3-3 di Ucan al 79′. In classifica i toscani salgono a 6 punti agganciando l’Atalanta al 17° posto, mentre i ciociari sono penultimi a quota 2.