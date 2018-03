Frosinone, due quindicenni scomparse nel nulla

Frosinone

Due quindicenni sono sparite nel nulla a Frosinone. I genitori non pensano che si tratti di una ragazzata visto che hanno presentato denuncia di scomparsa. Alessandra Rossi e Deinara Maze, che frequentano il liceo scientifico “Francesco Severi”, hanno fatto perdere le loro tracce da ieri mattina. I familiari nel pomeriggio di ieri hanno presentato denuncia di scomparsa presso gli uffici della squadra mobile della questura di Frosinone. Gli investigatori del vice questore Carlo Bianchi stanno ora indagando unitamente ai colleghi delle volanti per cercare di capire se si tratta di un allontanamento volontario.

Della scomparsa delle due quindicenni si sta occupando il sostituto procuratore della Repubblica di Frosinone Adolfo Coletta. Le due ragazzine al momento della scomparsa indossavano jeans e maglietta, entrambe beige. Hanno capelli lunghi neri e un fisico asciutto. La prefettura ha attivato il piano di ricerca per le persone scomparse in tutta Italia.