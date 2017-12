Frontale tra due auto, morti due 20enni

Foto di repertorio (Fotogramma)

Due ventenni sono morti in un incidente stradale sulla Flaminia vicino a Spoleto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Spoleto intervenuti sul luogo, sembra che l’auto con a bordo i due giovani abbia perso il controllo e si sia intraversata invadendo l’altra corsia. Nel frattempo è sopraggiunta un’altra auto che ha preso frontalmente la vettura dei due giovani: uno è morto sul colpo l’altro durante il trasporto in ospedale a Terni. Il conducente e la passeggera dell’altra auto hanno ripostato ferite lievi. I due giovani, originari uno della provincia di Foggia e l’altro della provincia di Ancona si trovavano in zona per motivi di lavoro.