Frizzi: Lotto come un leone

Immagine di repertorio (Fotogramma)

“Combatto come un leone ogni giorno per vincere questa battaglia”. Fabrizio Frizzi non si arrende, dopo l’ischemia che lo ha colpito nell’ottobre scorso, mentre stava registrando una puntata della trasmissione ‘L’Eredità’ e che l’ha costretto a restare fuori dalle scene per oltre un mese e mezzo, ma continua a lottare per riprendersi al meglio. “Quando avrò finito – dice a ‘Gente’ in edicola da sabato 17 marzo -, e speriamo finisca bene, potrò raccontare. Anzi, vorrò raccontare che la ricerca medica mi sta dando una chance in più“. “Tra un mese, o forse un po’ di più, saprò come vanno le cure. I medici ogni tanto mi danno buone notizie. Ma dosano bene le parole”.