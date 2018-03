Frizzi, l'abbraccio commosso al giovane campione

L’abbraccio tra Frizzi e il giovane concorrente (fermo immagine Rai)

Abbracciando quel “campione straordinario”, qualche giorno fa Fabrizio Frizzi aveva commosso il pubblico a casa. Un abbraccio lungo quello tra il conduttore romano, scomparso oggi all’età di 60 anni, e il giovanissimo Andrea Saccone che a ‘L’Eredità’ aveva ottenuto il record di 14 vittorie consecutive e che dopo la sconfitta era stato costretto ad abbandonare il programma.

“Prima di tutto bravo per quello che hai fatto – aveva esordito Frizzi salutandolo – ora torna alla tua vita normale, tutto questo è stato un gran gioco. Adesso torna a fare le cose importanti della vita di tutti i giorni, noi facciamo il tifo per te, per i tuoi esami. Sei stato un campione favoloso!“