Frizzi, Gerry Scotti: Ha mandato giù dei rospi che non gli hanno fatto bene

(foto Instagram Gerry Scotti)

“Meritava certamente di più, ma penso che le signore che mi hanno baciato al suo funerale abbiano capito più di tanti altri l’importanza e il privilegio di essere come lui”. A poco più di una settimana dalla sua scomparsa, Gerry Scotti torna a parlare dell’amico e collega Fabrizio Frizzi, morto nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo in seguito ad un’emorragia cerebrale. Il conduttore di punta di Mediaset, in un’intervista al settimanale ‘Chi’, ricorda il suo ‘rivale’ in tv facendo riferimento anche alle difficoltà professionali incontrate da Frizzi che, a suo parere, avrebbero influito sul suo stato di salute. Secondo Scotti, infatti, “a Fabrizio è capitato un paio di volte di dover mandare giù un rospo e non credo che abbia fatto bene né alla carriera né alla salute”. “Qualche pecca nel meccanismo c’è stata – ha aggiunto il conduttore tv – e lui ha saputo passarci sopra e portare il suo impegno rimanendo Fabrizio Frizzi”.