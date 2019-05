Sono persone “vulnerabili”: alcune affette da malattie invalidanti, altre con disagi psichici scaturiti da un passato di violenze e soprusi, e altre ancora incinte e con bambini piccoli a proprio carico esclusivo. Fino a ora, avevano trovato ospitalità e aiuto negli appartamenti e nelle strutture delle associazioni che, in Friuli, si occupano di accoglienza “di qualità”, finalizzata anche all’inclusione sociale e all’assistenza dei migranti. Da ieri, e cioè alla scadenza delle convenzioni per la gestione dell’accoglienza in provincia, il loro destino è cambiato. La Prefettura di Udine ha deciso di trasferirli tutti all’ex caserma, l’hub attrezzato da anni per garantire una prima sistemazione alle centinaia di richiedenti asilo e dove gli spazi restano tuttavia limitati.

Una vera e propria “deportazione”: così l’hanno definita le associazioni Oikos onlus e Centro Balducci, lanciando nel contempo un appello a chiunque, in città e non solo, disponga di un immobile sfitto o anche soltanto di una sua dépendance, per ospitare la settantina di migranti prossimi allo “sfratto”. Un appello alla solidarietà delle famiglie friulane, insomma, per “adottare” o contribuire finanziariamente all’adozione dei richiedenti asilo, per lo più di nazionalità pakistana, ed evitare così di esporli a rischi per la loro stessa salute, oltre che per il loro cammino di integrazione.

Anche perché, nel frattempo, la Prefettura è alle prese con il trasferimento di altri 245 migranti che fino al 30 aprile erano stati gestiti e ospitati dalla Croce Rossa in una decina di alberghi della provincia e che, nelle more del bando integrativo per l’individuazione di nuovi alloggi (atteso entro la fine di luglio), saranno a loro volta destinati alla Cavarzerani. Un problema nel problema, considerato il mezzo flop dell’ulteriore bando recentemente chiuso per spostare l’accoglienza negli appartamenti: soltanto 700 dei 1.100 posti chiesti dal palazzo di Governo hanno trovato una risposta.

“La Cavarzerani può contenere fino a un massimo di 320 persone, con una deroga supplementare del 20 per cento in caso di emergenza – osserva Giovanni Tonutti, presidente di Oikos – . Al momento, gli ospiti sono 170. Va da sé come, con quelli che vi si intende mandare, i numeri non tornerebbero più. È una situazione non umana e cui il prefetto potrebbe ovviare attraverso una proroga, oppure con l’affidamento diretto, in attesa del giudizio del Tar (davanti al quale è stato impugnato il bando per l’assegnazione dei 1.100 posti in appartamento e che si esprimerà il 28 maggio, ndr)”. Nel ricorso, Oikos ha lamentato l’incongruità della quota giornaliera fissata dal ministro dell’Interno per ciascun ospite. Figlio del decreto sicurezza, il capitolato ha tagliato la base da 34 a 21,35 euro. Una quota che la stessa onlus sta peraltro sostenendo, accollandosi le perdite, dallo scorso mese di gennaio, e che – fa notare Tonutti – è peraltro inferiore ai 26 euro al giorno pagati alla Cavarzerani.

In Friuli il superamento del modello dell’accoglienza diffusa era stato uno dei cavalli di battaglia delle campagne elettorali di Massimiliano Fedriga e Piero Fontanini, entrambi leghisti ed eletti rispettivamente alle cariche di presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e di sindaco di Udine. Il tema sarà dibattuto domani, nella conferenza stampa annunciata da Oikos, insieme al Centro Balducci e al Consorzio Italiano Solidarietà. Realtà che, nel definire “brutale” la decisione della Prefettura e nel contestarne “la legittimità con le norme vigenti di diritto interno e dell’Unione Europea”, in una nota non esitano a parlare “di un disegno complessivo volto a condurre rapidamente alla creazione nella città di Udine di un sistema di tipo concentrazionario che ammassa le persone, anche in grande sovrannumero e senza che vi sia alcuna reale emergenza, dentro un unico grande contenitore totalmente inidoneo nel quale creare disagio ed esclusione sociale nonché determinando un grave spreco di risorse pubbliche”.

Sulla notizia è intervenuta anche la deputata del Pd ed ex governatrice del Fvg, Debora Serracchiani, annunciando un’interrogazione urgente. “Per un Paese civile non dovrebbe essere troppo chiedere rispetto e riguardo per donne e bambini, invece in Italia, a Udine, il Governo tratta queste persone come merce ingombrante – ha detto Serracchiani -. Il senso di umanità si è forse perso? Come si fa a sbattere famiglie intere e donne invalide in una caserma, in un regime di promiscuità? Approfondiremo la situazione assieme alle associazioni e, auspico con la collaborazione delle istituzioni, voglio credere che sia possibile trovare un’alternativa”.