Che avesse le idee chiare si è capito il 27 settembre: quando tutto il mondo si è mobilitato per il Global strike for future,è sceso in piazza da solo a protestare, nella sua Stornarella (provincia di Foggia). Ha conquistato il cuore di tutti con la sua determinazione, a partire dal sindaco– il primo a notarlo – fino al presidente della Regione Puglia, che lo ha voluto premiare.

Il 12enne, che con un cartello non le mandava a dire – c’era scritto “I keep an eye on you” (vi tengo d’occhio), accanto al disegno di una torta farcita di plastica e di materiali inquinanti – adesso diventa una Iena.

Potito Ruggiero sarà infatti in onda nella puntata del 3 ottobre de “Le Iene show” su Italia 1 (alle 21,25), inviato speciale a Roma per una missione altrettanto speciale: ha intervistato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, rivolgendo a lui le domande raccolte online dalla trasmissione televisiva. Il 12enne si fa così portavoce delle richieste di un’intera generazione – e non solo – per avere chiarimenti sulle politiche ambientali dell’Italia e risposte sull’emergenza climatica.

Vestito come una Iena – giacca e cravatta nera di ordinanza – ha inoltre messo alle strette il ministro, chiedendogli se viaggiasse in aereo. “Talvolta sono obbligato perché devo raggiungere luoghi molto lontani nel più breve tempo possibile”, è stata la replica di Sergio Costa. E Potito, dopo avergli fatto notare che si tratta di un mezzo inquinante, è riuscito a strappargli una promessa: “Ci stiamo organizzando affinché ogni volta che un dipendente del ministero deve viaggiare in aereo le emissioni siano compensate con la piantumazione di alberi, ad esempio nelle riserve naturali, che sono di competenza del ministero”.

“Si è dimostrato una bravissima Iena”, è stato perciò il commento della trasmissione di Italia 1.