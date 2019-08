Titolo: FRESATORE JUNIOR / NEODIPLOMATO IN MECCANICA



Azienda: Life In



Descrizione: Life In SpA, filiale di Brescia, seleziona per azienda metalmeccanica un FRESATORE JUNIOR. La risorsa sarà inserita all’interno del reparto produttivo e formata per occuparsi delle lavorazioni meccaniche su fresa e centri di lavoro manuali….

Luogo: Flero, Brescia